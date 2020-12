Herencia de Diego Maradona: la polémica advertencia de Rocío Oliva

A una semana de la muerte de Diego Maradona y después de un histórico velorio que dejó mucho par hablar, otra polémica inunda de discusiones e idas y vueltas a su familia: la herencia del Diez.

En las últimas horas, muchas fueron las voces que se han escuchado hablar sobre dónde irán a parar los bienes del exentrenador argentino y su expareja, Rocío Oliva, polemizó sobre qué ocurrirá con la familia de Maradona. "Esto no termina acá, todos se van a echar culpas y va a ser para largo", definió la exnovia de Maradona en Fútbol sin manchas. "Es inevitable la batalla que habrá entre sus familiares" manifestó.

A su vez, la comunicadora dio a conocer que se encuentra en proceso judicial una compensación económica que ella exigió ante la Justicia, una vez que se separó del entrenador.

Según explicó, después de la separación no volvieron a verse y "después vino la pandemia y no lo pude ver más" contó la panelista de Polémica en el bar. "La verdad no sé en que quedó ese proceso, porque hace mucho que no hablo con mi abogado" cerró.

Qué es la herencia de Diego Maradona

El patrimonio de Diego Maradona está integrado por bienes personales (viviendas, autos y alhajas) y se encuentran entre Buenos Aires y Dubái. También existen contratos muy valiosos entre empresas argentinas con diferentes partes del mundo en donde el estuvo viviendo y trabajando.

Según dice la ley, los hijos deben recibir dos terceras partes de todos los bienes.

La dura confesión de Yanina Latorre contra Rocío Oliva

La integrante del panel de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre, fue muy dura al referirse al tema de Diego Maradona y disparó fuerte contra Rocío Oliva.

"Rocío hasta junio de este año tuvo injerencia. Rocío manejó todo. Lo tenía dopado. Es verdad lo de las cervezas que le daba. Rocío le pegaba. Lo tiró por una escalera y le dislocó un hombro" disparó la pareja de Diego Latorre.

"Lo tenían todo el día dopado, todo el día borracho. Era muy difícil de entrar, Rocío manejaba todo. Le hacía la vida imposible a Dalma y a Gianinna" cerró la angelita.