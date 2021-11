El Wandagate sigue sumando capítulos, y este jueves explotó una bomba al conocerse que el encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez no solo que se concretó, sino que además hay un video, ya que se habrían grabado mientras el futbolista concretaba su infidelidad a Wanda Nara.

Fue la panelista de Intrusos Karina Iavicoli quien aseguró que habría imágenes del encuentro entre el futbolista y la actriz en La ciudad de las luces, mientras la mayor de las Nara disfrutaba de unos días con su hermana en Milán en el marco de La semana de la moda.

“Hay videos, una de las partes retrató ese encuentro, lógicamente chicos”, dijo la periodista y anteriormente el conductor, Rodrigo Lussich, contó: “Icardi fue capaz de mentirle a Wanda, que estaba de paseo con su hermana. Fue a un hotel para verse con la China Suárez, para cometer una infidelidad y después, dicen, que ‘el amigo’ no le funcionó”.

“¡Qué se haga viral!”, dijeron desde el estudio y Lussich pidió: “Que no les roben el celular”. La periodista no dio detalles de qué imágenes habrían grabado, si se habría tratado de algún momento íntimo o no y dio a entender que la autora del video sería la ex Casi Ángeles y no el futbolista del PSG.

Esta información no hace más que subir la escalada de un encuentro contundente en París, que al principio fue negado por Icardi pero que posteriormente se confirmó con detalles de esa noche.

En los próximos días Wanda romperá al fin el silencio frente a cámara y contará su verdad. Será en una entrevista íntima que le dará a Susana Giménez para Telefe y en la que se espera que cuente cómo se enteró de la infidelidad de su marido, las idas y vueltas con él, su charla con la actriz y cómo es su situación sentimental hoy con el papá de sus hijas menores.