Habló Joel Souza, el director de cine herido por Alec Baldwin

El director de la película Rust, Joel Souza, quien también fue herido durante el trágico accidente ocurrido en el set durante la filmación, declaró que Alec Baldwin estaba desenfundando un revólver y apuntando a una cámara durante el ensayo cuando el arma se disparó y alcanzó a la directora de fotografía en el pecho.

Después de un par de días de silencio, el director de cine decidió salir a hablar en las redes sociales y comentó lo difícil que resulta para él enfrentar la muerte de su amiga y compañera.

“Estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y colega, Halyna. Ella era amable, vibrante, increíblemente talentosa, siempre me empujó a ser mejor. Mis pensamientos están con su familia en este momento tan difícil. Me siento humilde y agradecido por el afecto que hemos recibido de nuestra comunidad cinematográfica, la gente de Santa Fe y los cientos de extraños que han llegado de afuera... Seguramente me ayudará en mi recuperación”, escribió el director de Rust.

Joel Souza director de "Rust" herido por Alec Baldwin

Por el hecho, hay una investigación en curso que podría durar varias semanas. Hasta ahora, se reveló que el arma fue entregada al actor por un asistente de dirección que le aseguró que no estaba cargada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe publicó el documento y explicó: “Joel declaró que tenían a Alec sentado en un banco de la escenografía de un edificio de la iglesia, y que estaba practicando un desenfunde cruzado. Joel dijo que estaba mirando por encima del hombro de (Hutchins), cuando escuchó algo que sonó como un látigo y luego un fuerte estallido”.

Alec Baldwin luego de declarar por la muerte de Hutchins

“Joel entonces recuerda vagamente que (Hutchins) se quejó del estómago y se echó las manos a esa zona. Joel también dijo que (Hutchins) comenzó a tambalearse y la ayudaron a tumbarse”, añade la declaración jurada.

Hutchins llegó a decir que no sentía las piernas, según declaró a las autoridades Reid Russel, un camarógrafo que estaba junto a ella en el momento del incidente. Había recibido un disparo en el pecho.

Según una nota publicada por el diario The New York Times, Souza no respondió a la pregunta de cómo un arma que se suponía que no debía contener munición real terminó matándola.

En su declaración a los investigadores, dijo que había creído que el arma estaba a salvo y que había sido descrita como un “arma fría” en los anuncios de seguridad de armas de fuego. Dijo que las armas en el set de la película normalmente eran revisadas por la armero de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, y luego chequeadas nuevamente por Dave Halls, el director asistente, quien las entregaba a los actores.

Alec Baldwin permanece en el estacionamiento frente a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe

Múltiples artículos de los medios de comunicación y de las redes sociales han planteado preocupaciones sobre los protocolos de seguridad en el set de la película de bajo presupuesto.

Serge Svetnoy, electricista jefe de Rust, dijo en un post de Facebook el domingo que había sostenido a Hutchins en sus brazos mientras moría y que su muerte se debió a “negligencia y falta de profesionalidad”.