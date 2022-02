La actriz y exvedette argentina de 79 años, María Rosa Fugazot defendió a Juan Darthés, luego de que se anulará el juicio en su contra en Brasil.

“A ese hombre le destruyeron la vida”, opinó la comediante en diálogo con Intrusos.

Fugazot trabajó en varios proyectos con Darthés y cuestionó incluso al colectivo de actrices.

La causa volvió recientemente a foja cero y, en ese contexto, María Rosa Fugazot aseguró recientemente: “Cuando defendí a Juan, lo hice porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca le vi una actitud desagradable”.

La actriz de ‘La chica del sombrero rosa’ en el teatro Santa Fe de Mar del Plata opinó que “de cualquier manera, la Justicia tiene que fallar y tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas. Por eso está la Justicia. Porque si no, sería un quilombete el mundo. Lo que pasa es que hasta la Justicia ha dejado de tener seriedad en muchas partes, con lo cual se ha desvirtuado la palabra”.

Luego, consultada sobre qué le generaba hoy Darthés, contó: “Me da dolor... Me comunico poco, pero me comunico con Juan. Y, más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron directamente la vida, ya está”.

“Juan Darthés es un señor”

Poco tiempo después de que el colectivo de Actrices Argentina y Thelma Fardin denunciaran al actor, Fugazot había expresado su apoyo al actor en diálogo con Marcela Tinayre para Las Rubias. “Para mí, es un señor. Lo conocí cuando tendría veintipico de años. Hemos trabajado juntos y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie”.

La actriz y exvedette fue contundente con Fardin: “¿Diez años después lo decís? Lo hubiera dicho en el momento... No te creas que yo defiendo a los violadores porque no es así, soy la primera en salir a bancar a las chicas que viven este tipo de situaciones. Pero hay cosas que las tenés que hacer en caliente, gritás, te quejás... No puede ser que si no tenés una prueba cabal entierres la vida de una persona”, opinó la mujer y generó mucha polémica que le costó fuertes críticas de colegas suyas.

Un año después de iniciado el juicio contra Darthés, cuando él fue procesado estando en Brasil, Fugazot lo defendió nuevamente y cuestionó al colectivo de actrices: “Me cayó mal la noticia. Yo conozco a Juan desde que era muy jovencito, no quiero opinar en contra de nadie. Trabajaba cuando él empezó y nunca en la vida lo vi mezclado en ningún escándalo”, había relatado.

Algunos datos claves a saber sobre el juicio a Juan Darthés

El 11 de diciembre de 2018, Thelma Fardin y Actrices Argentinas denunciaron a Juan Darthés por abuso sexual.

La denuncia implica el supuesto accionar que el actor tuvo contra Fardín en 2009, cuando hacían una gira de la ‘Patito Feo’ por Nicaragua y él tenía 45 años y la actriz que lo acusa, 16 años.

Darthés nació en Brasil y en 2019 se trasladó a ese país para evitar ser detenido por el pedido de captura distribuido por Interpol.

El juicio contra Darthés se inició el 30 de noviembre de 2021 en Brasil y participaron tres países: la Argentina, Brasil y Nicaragua y 11 testigos que declararon remotamente ante el juez Ali Mazloum.

Las actrices Calu ‘Dignity’ Rivero y Anita Co, también denunciaron a Darthés por acoso y abuso sexual, respectivamente.

El Tribunal Superior de Brasil decidió que el juicio no era de jurisdicción federal porque los presuntos hechos habían sucedido durante una gira teatral en Nicaragua. Se resolvió finalmente que la causa “vuelva a foja cero”.