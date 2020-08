VIDEO: Gustavo Cerati y su opinión sobre la política argentina y CFK

Poco después de haber cumplido los 50 años de edad, el músico argentino reconocido en toda latinoamérica participó de una entrevista para un canal televisivo de Bogotá, Colombia. Hacia el final de la charla, la periodista y conductorale pregunta a Gustavo sobre su opinión acerca de los artistas que manifiestan sus ideas políticas. "El arte no me interesa si está mezclado con la política, pero hay gente que lo hace bien", definió el ex Soda Stereo.

"Los políticos me cuestan, no tengo amigos ahí..." puntualizó el cantante y compositor, desarrollando su respuesta. Acto seguido, la entrevistadora le pregunta puntualmente sobre la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que en ese entonces ejercía su segundo año de mandato.