George Clooney uno de los taurinos más sexys de Hollywood festeja sus 60

El considerado soltero de oro de Hollywood hoy cumple años, sí, hablamos de George Clooney uno de los hombres más codiciados del mundo. Nació un 6 de mayo de 1961 en Lexington, Estados Unidos y a lo largo de los años pudo desempeñarse como actor, director, productor y guionista.

Fue galardonado con cuatro Globos de Oro, dos Óscar como también nominado dos veces para los premios Emmy por su interpretación del Dr. Doug Ross en la galardonada serie de televisión ER Emergencias.

La fama obtenida obtenida en "ER" le permitió protagonizar películas como From Dusk Till Dawn y One Fine Day. En 1997 lleagaría la controversial Batman y Robin de Joel Schumacher.

Clooney se ha ido consolidando como una gran estrella de Hollywood tanto por su atractivo, su sólida presencia como actor y por su talento. En su filmografía destacan títulos como la comedia romántica Un día inolvidable, junto a Michelle Pfeiffer; y Un romance muy peligroso.

En sus 60 años lleva una respetada carrera, alabada por colegas y críticos que incluye dos premios Oscar; uno como actor de reparto por Syriana (2005) y otro como productor por Argo (2012). Además en 2018 recibió un premio honorífico a la trayectoria el Life Achievement Award, que entrega el American Film Institute (AFI o Instituto de Cine de Estados Unidos), prestigioso galardón que se concede desde 1973 a los más reconocidos miembros de la industria hollywoodense.

“Amo ser parte de esta industria”, dijo Clooney en su discurso de aceptación del premio, y añadió que se sentía “muy orgulloso de los cambios” que está atravesando Hollywood, en particular por el movimiento “Time's Up” que denuncia las inequidades y acosos sufridos por las mujeres a manos de los poderosos.

Su adoración por Maradona:

Luego de la muerte de uno de los ídolos más grandes del mundo, el actor confesó "A pesar de que no lo conocí, siempre fui un gigantesco fan suyo, porque era un atacante en la vida, en el campo de juego y en toda otra forma", le confió Clooney, de 59 años, al periodista argentino Alexis Puig.

"Por eso no puedo creer que se haya muerto. Es que lo adoraba y me sorprendió cuando me enteré que se había muerto, porque era muy joven", afirmó.

Clooney también es reconocido por su intensa militancia humanitaria que le valió la nominación de Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas en 2008.

Perlitas:

Hace unos años, el mejor amigo de Clooney, Rande Gerber, reveló que el intérprete había invitado a su grupo de amigos más íntimos a cenar y los sorprendió a cada uno con una maleta que contenía un millón de dólares en efectivo.

El hecho ocurrió mucho antes de que Clooney, Gerber y otro socio comercial vendieran su marca de tequila Casamigos por mil millones de dólares, reseñó un despacho de la agencia ANSA.

Su esposa:

George se comprometió con la abogada y escritora libanesa Amal Alamuddin y el 29 de septiembre de 2014, celebraron una boda por civil en Venecia, que fue presidida por Walter Veltroni, exalcalde de Roma. Junto a la abogada anglolibanesa se convirtió en padre el 6 de junio de 2017, con la llegada de los mellizos Ella y Alexander sus dos grandes amores