Gabriel Rolón contó cómo hizo para superar la indiferencia de su padre

El psicoanalista Gabriel Rolón, fue uno de los invitados a la noche de PH en Telefé y se sinceró sobre la dura relación que tenía con su padre y cómo hizo para poder sanar esa situación y revertir esa mala sensación de indiferencia:

“Mi papá no vino cuando me entregaron el título ni cuando me recibí. Mi mamá me dijo que lo entienda, que él era así”, comenzó el relato

En el ciclo dique conduce Andy Kusnetzoff, el reconocido psicoanalista -quefue el primer universitario de la familia-contó que ese día había realizado un agasajo para todos lo que compartió ese momento; compró sandwiches de miga y les dijo a todos los que se acercaron a la universidad para saludarlo que vayan a su casa para seguir celebrando.

Luego expresó que él con toda la alegría del momento se trasladó a la obra de construcción en la que trabajaba su papá: llegó al lugar, se le llenaron los ojos de lágrimas y él le entregó su título. Pero, para su sorpresa, siguió trabajando y fue una vez terminada su jornada laboral a la casa para festejar.

“Papá se había muerto y un día hablando con mamá en el consultorio la empecé a escuchar y me empezaron a caer un montón de fichas. Cuando yo pensé que algo lo bancaba mi viejo, estaba ella sosteniéndolo para que no se cayeran las fichas. Cuando murió mi papa dije que no había nadie en el mundo que me abrace y me diga ‘llora tranquilo’, pero si. Estaba ella”, sentenció.

Rolón manifestó su experiencia y cómo estás situaciones pueden ocurrir en la vida. “Recuerdo haber tenido un padre muy todopoderoso, cercano, firme, rector y compañero. Te diría que estaba más presente en mi mente que mi madre y, con el tiempo, eso se revirtió. Me di cuenta de todo eso siendo grande, casi sin querer", confesó.