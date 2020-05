Futurismo sexy y un toque dark: Lady Gaga y Ariana Grande lanzan “Rain on Me”

Lady Gaga sigue lanzando información para calentar la previa de lo que será la presentación de su inminente material, junto a otra gran estrella del pop mundial, Ariana Grande.

En un reciente posteo de Instagram, adelantó que su look para el video y tema que se estrenará este viernes y llamado “Rain on Me” en la que la acompaña la joven británica, está armado y pensado con tonos brillantes y que con ellos busca reflejar valores como “la creatividad, amabilidad y amor”.

La última foto de Gaga generó más de 6 mil likes y miles de comentarios y en solo unas horas

"I'm so happy to introduce you to the STUPID LOVE EYESHADOW PALETTE that we created inspired by #Chromatica. It's filled with bright shades for you to color with creativity, kindness, and LOVE. Now available on hauslabs.com globally, @amazon and @hauslabs IG checkout!", escribió Lady Gaga junto a su última foto en la que se refiere al concepto visual de Chromatica, su último álbum.

En realidad, el maquillaje y el estilo de producción que viene implementando la artista norteamericana se podrá ver a lo largo de todos los videos que componen Chromatica.

Muchos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la última foto de Gaga, estuvieron dirigidos a su belleza y su talento como artista. declaraciones de amor, ansiedad por el nuevo tema, fanatismo por su música y piropos, etc fueron los que engrosaron mayormente la lista de frases junto a la postal.

Cabe destacar que Lady Gaga eligió como compartir el reciente tema, con Ariana Grande porque tiene muy presente el concierto que ella daba en 2017, en el Manchester Arena y que terminó siendo blanco de un ataque terrorista. Algo se vio conmovido en el interior de la cantante de Stupid Love y Poker Face, vuelve a la carga con un disco luego de 4 años e incluye a la ídola teen en su proyecto. Pronto, seguramente lo entenderemos todo.

“Llueve sobre mí”, será el segundo sencillo del último trabajo de Gaga y en un adelanto en sus cuentas de Instagram que hicieron hace muy poco ambas cantantes, estas se refirieron al tema como “agua como miseria” en el caso de Gaga y como “lágrimas en mi cara”, en el caso de Grande.

Se espera que la canción tenga una letra y estilo reflexivo y crítico a la vez. Pero desde el video se apueste por los claroscuros marcados y que ambas porten un look futurístico siempre en tono con todo el estilo pensado desde lo gráfico, visual, fotográfico, etc de Chromatica.

“Prefiero ser seca, pero por lo menos estoy viva” fue otra frase de Gaga adelantó en torno a el último trabajo que se viene.

Algunas pistas sobre el lo que será “Rain on Me”, van saliendo a la luz sin embargo, tendremos que esperar hasta el viernes 22 de mayo para ver el nuevo video y canción. ¡Qué pase rápido el tiempo!