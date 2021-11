Fuerte repudio a Pampita por el uso de caballos en Mendoza

Carolina Pampita Ardohain mostró orgullosa un video disfrutando de un viaje en una carroza traccionada por dos caballos. Sin embargo, poco después de su publicación, los usuarios de las redes salieron a criticar su actitud y repudiaron el maltrato animal.

"Íbamos a ir a almorzar y me subió a un avión, ahora estamos andando en sulky", dijo la modelo y conductora, mientras mostraba a los dos animales, al rayo del sol, manejados por otros dos hombres. Es decir, los caballos arrastraban el peso de cuatro personas más una carroza.

El video fue publicado en el Instagram de un portal y se llenó de comentarios repudiando la actitud.



"Todo muy lindo salvo el sulky ya es hora de dejar de utilizar a los animales como medio de transporte! No romanticemos el maltrato animal", "no a la tracción a sangre", "¡el mejor comentario que leí! No al maltrato animal", fueron algunos de los comentarios.

"Estamos atropellando los animales, la naturaleza, los valores personales, todo por dinero y lo peor es que hay gente que apoya esto sin comerla, ni beberla. Sólo por querer pertenecer y sólo la ven pasar", "soy de Mendoza y estoy de acuerdo con los comentarios pero tenes que saber que estos boludos que vienen a Mendoza son los que piden usar un sulki o montar un caballo", "y jodiendo al pobre caballo con el calor", continuaron las críticas en las redes.