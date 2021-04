Fuerte crítica de El Dipy a las restricciones que anunció el Gobierno

Durante 2020, Adrián David Martínez, conocido popularmente como El Dipy se mostró muy crítico con el sector político y denunció más de una vez la falta de medidas para apoyar a los artistas que no podían trabajar durante la pandemia.

Y luego de que Alberto Fernández anunciara las nuevas restricciones para bajar el número de contagios del coronavirus, el conductor de "Los desclasados", en Radio Rivadavia, hizo un fuerte descargo.

"¿Otra vez me dejas sin poder trabajar a mí y a millones de argentinos? ¿Encima de eso se robaron las vacunas? A mí no me encerrás más. Me voy a fundir, lo sé. Pero no te olvides que miles están conmigo y les decimos: '¡Basta, se terminó!", escribió el cantante de cumbia en su cuenta de Twitter e instó a los usuarios que piensan igual que él a compartir su mensaje.

Y continuó: "Nunca se bajaron sueldo, se repartieron las vacunas entre ellos, vacunaron a militantes y amigos, les mintieron a los jubilados. Nos fundieron. Ustedes y toda la manga de ñoquis que tienen siguen cobrando la platita que nosotros les pagamos. Se terminó. Basta. Así empezaron el año pasado. 15 días que se convirtieron en 9 meses. Pero a Cristina le devolvieron todos sus bienes, más jubilación privilegio y nosotros fundidos. Se robaron la única esperanza que tiene el planeta contra el Covid. Las vacunas. A mi no me encierran nunca más".

Rápidamente cosechó miles de mensajes a favor y en contra de su planteo y compartió un meme con el escudo del Partido Justicialista, que en lugar de las mano estrechadas, se ve un brazo al que le están aplicando una vacuna. "Opaaaa!!! Que buena idea!!! Nunca pensé que un kirchnerista me iba a dar una idea que va en contra de su gobierno. Toma te regalo esta remera por la idea que me diste!! Y no vaya ser cosa que se haga realidad...", le escribió Dipy a uno de sus detractores. Y también señaló que a horas del anuncio de Presidente, se realizaron distintas manifestaciones en las que no se cumplieron los protocolos.