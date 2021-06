FreePaulo, la campaña para que Londra vuelve a cantar

En las últimas horas se viralizó a través de las redes sociales el hashtag #FreePaulo, con el que reconocidos músicos argentinos manifiestan su apoyo a Paulo Londra, el joven trapero argentino que no puede publicar nuevas canciones desde 2019 por un conflicto legal con el productor Ovy On The Drums.

Duki fue uno de los 'colegas' que se solidarizó con Londra reflotando la campaña, a la que rápidamente se unieron Big One, Bizarrap, Ecko, FMK, Tiago PZK, Litkillah, Asan, Rusherking y Kódigo, además de referentes de otros géneros, como Soledad Pastorutti, quien le pidió a sus seguidores: "Mi gente: ¿Se prenden con esto? Me siento muy identificada con él. Viví algo parecido, menos grave quizás, pero sé lo que se siente y en este momento el apoyo de la gente o de algunos colegas, me hizo muy bien".

Por su parte, Abel Pintos expresó: "#FreePaulo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música".

¿Por qué Paulo Londra no puede publicar nueva música?

En el mejor momento de su carrera, luego de sacar su exitoso disco Homerun, Paulo Londra fue víctima de una jugarreta legal por parte de su productora. Según contó el artista de 23 años en una carta abierta: "Después de sacar Condenado Para El Millón, tema que sacamos porque queríamos mostrar hasta donde íbamos a llegar, Kristo (productor) vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa".

Cuando empezó a sospechar, el trapero cordobés contrató abogados que le confirmaron que, sin saberlo, había firmado un contrato de exclusividad que le impedía sacar música si no estaba ligado a sus productores.

¿Cuándo podrá volver a hacer música Paulo Londra?

Al descubrir la estafa, Londra decidió renunciar a la productora, aunque asumió legalmente que no podrá sacar nueva música hasta que venza el contrato, en el año 2025. De todos modos, están trabajando para cancelar el arreglo.