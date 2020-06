Malaspina y su llegada al noticiero: “Jamás me colgué de los huevos de nadie”

Hace algunos días la ex Gran Hermano (edición 2015) y actual conductora del noticiero de las 22 hs de Canal 26, Romina Malaspina, se convirtió tendencia nacional, tras que diversos usuarios de las redes sociales, opinaran sobre el vestido y top con transparencias que ella usó en esa ocasión para aparecer en el informativo y entre otras cosas, dar una serie de datos económicos.

Piropos por doquier pero también duras críticas, fueron propinadas a la rubia argentina tanto desde el ambiente de la farándula como desde los internautas de la web. (Ver: Romina Malaspina fue furor en Twitter por este video).

Algunas de las que tomaron la palabra al respecto y fueron detractoras de Malaspina, por sus look a la hora de salir en la pantalla chica informando, son Agustina Kämpfer y Sol Pérez, esta última incluso trabaja en ese mismo canal por lo que es compañera y colega de Romina.

El debate en torno a la cosificación de la mujer, los parámetros de belleza, el manejo y conocimiento informativo, entre otros temas ríspidos, se ciñeron sobre los programas de espectáculos cada vez que sonaba el apellido Malaspina. Sin embargo, en las últimas horas, Romina recogió el guante y dio la cara para dejar en claro su opinión o punto de vista y responderle a aquellos quienes la criticaron. El escenario elegido por ella para abrirse al debate, fue el piso de LAM, ciclo conducido por Ángel de Brito.

La influencer (Romina tiene más de un millón medio de seguidores en Instagram y otros miles en Twitter) declaró al aire de LAM que desde la producción de ese programa no le bajan ninguna línea en torno al look que debe usar. “No son cosificadores” declaró Malaspina. (Ver: Romina Malaspina y sus llamativos looks para el noticiero: hubo polémica).

La rubia se defendió y dijo que ella no es ninguna víctima, que su vestuarista armó el look para ella. Aunque reconoció en torno al polémico vestido que dio la vuelta a los 360 º de la web y en el que ella sale narrando los datos económicos de una pizarra: “El tema es que me jugó en contra la iluminación, que no lo pensé".

La conductora del noticiero de Canal 26, aclaró que cuando le mandó una foto en el espejo a la vestuarista suya, no se veía nada y que ella tenía puestas unas pezoneras, pero que luego la iluminación le jugó una mala pasada. “Me jodió ver que se veía todo el contorno", aclaró al respecto Malaspina en diálogo con los panelistas de LAM.

Romina intentó zafarse de las preguntas que le hicieron las “angelitas” en el programa en torno a su relación con Sol Pérez y Celeste Muriega. Y dijo que de su parte “no pasa nada” con ellas. “Yo de mi parte las admiro y tomo a todos mis compañeros de referencia para aprender cosas nuevas".

Malaspina admitió que todo se salió de contexto dado que se trataba de un noticiero y que luego al verse ella misma en la pantalla, pensó: “Si fue un montón”, confesó.

En torno a su llegada a ese canal, Romina dijo en LAM, que le propusieron trabajar allí y que a ella le encantó la idea. Remarcó además que siente que puede hacer lo que se proponga, así venga del ámbito del espectáculo. No me voy a limitar y desde ya que voy a tener miles de errores, hace tres semanas que empecé y no soy periodista”, evaluó.

Hacia el final de la nota, Ángel de Brito, azuzó el fuego y le preguntó por los dichos de Agustina Kämpfer sobre su persona. Cabe destacar que la ex pareja de Amado Boudou, fue durísima al opinar sobre Romina: "Está ahí solo porque está buena. Pero no tiene absolutamente ni la menor idea de lo que está hablando" dijo esta luego de la polémica por el top transparente.

Malaspina fue contundente y dijo que Kämpfer “no puede hablar de nadie”. “No sé cómo Kämpfer tiene el tupé de hablar de mí. Yo jamás me colgué de los huevos de nadie para salir en televisión”, lanzó visiblemente indignada.

“Hice mi carrera sola ni siquiera se me conoció algún romance con ningún famoso", deslizó Malaspina para cerrar.