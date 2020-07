La foto de Hernán Drago "gordito" y un contundente mensaje

El modelo argentino de 45 años de edad, Hernán Drago, fue noticia en muchos medios tras anunciar que se separaba de su esposa, la productora televisiva Bárbara Cudic y con quien tiene dos hijos, Luka y Lola.

La fama de Drago, llega por ser la cara visible de múltiples marcas -quizás la más importante de todas fue Hugo Boss- que inundan de afiches la ciudad, centros comerciales y pantallas.

Hernán Drago, nacido en Bahía Blanca, siempre se caracterizó por sus marcadas abdominales por eso fue elegido en reiteradas veces para representar a firmas de ropa interior masculina, pero además su belleza, más genérica que simplemente su cuerpo, lo hicieron trascender como un modelo “todo terreno”.

En torno a las imágenes en donde se lo puede ver en calzoncillos, ya sea bóxers o slips, Drago llamó (y llama) invariablemente la atención de mujeres y también varones por su tallado físico “esculpido a mano”.

Justamente, en las últimas horas el modelo argentino fue noticia por algunas profundas e íntimas reflexiones que hizo sobre los parámetros de la estética, la belleza y el bullying que conlleva muchas veces, el hecho de tener “defectos” físicos que escapan a la “línea de la perfección”. Por eso, Drago lanzó un contunde mensaje contra la cosificación de las personas y reveló una vieja foto de él, en la que se lo puede ver de niño y con kilos de más, cuestión que le condujo ser blanco de burlas en su momento.

Hernán Drago eligió su cuenta de Instagram para hablar de su pasado y contar que sufrió ataques por ser “gordito”.

"A los 14 años me burlaban, se reían, me llenaban de miedo y me hacían llorar. Hoy lo recuerdo con mucho orgullo. Ese gordito que fui me enseñó todo", remarcó el modelo.

Drago, explicó que con el paso del tiempo y los cambios que tuvo en su físico, se comenzó a posicionar como modelo de marcas y empezó a viajar por el mundo.

En este posteo, el famoso buscó que sus seguidores de Instagram, se acepten como son y no dependan de la aprobación de nadie más para ser felices e ir tras sus sueños.

"Ese gordito soñó con tener esta vida y por eso lo amo, por eso no lo olvido. Él creyó y demostró que yo no iba a ser lo que muchos decían... A ellos espero que hayan aprendido la lección y eduquen a sus hijos para que no se burlen de nadie", cerró.