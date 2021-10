Florencia Peña no se quedó al margen y opinó sobre el nuevo romance que atraviesa su expareja, Mariano Otero, con quien tuvo dos hijos, Tomás (18) y Juan (12).

Actualmente, el músico eligió a alguien de su mismo 'palo' para compartir sus días. Se trata de Rosario Ortega, cantante e hija de Palito Ortega.

Mariano Otero.

En una entrevista con Intrusos, le consultaron a Peña qué opinaba de la relación y reveló: "Lo único que le recriminé fue ‘¿por qué tan joven?’", por sus diez años de diferencia.

Otero, quien se especializa en el jazz, tiene 45 años y Ortega, especialista en pop y blues y corista de Charly García, tiene 35.

Rosario Ortega.

La conductora y el bajista terminaron su relación en el 2012, luego de haber sido víctimas de un hackeo que dejó al descubierto un video que filmaron en la intimidad.

Pese a la primera observación, Florencia aseguró que le encanta la pareja: "Yo amo a los Ortega, los quiero mucho a todos los Ortega. Si es una Ortega, está bien".

"No voy a contar intimidades, pero a mí me pone feliz verlo a Otero feliz, porque lo quiero mucho. No los vi juntos todavía, pero si él está bien, yo estoy bien. Todos estamos bien, mis hijos también", completó.

La actriz en la actualidad se encuentra en pareja con Ramiro Ponce de León, abogado salteño. Juntos tienen a Felipe, de tres años.