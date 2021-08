Flor Peña volvió a conducir y habló de su crisis emocional

Florencia Peña volvió a conducir Flor de equipo este viernes, luego del pico de estrés emocional que sufrió debido a la polémica en la que se vio envuelta por haber visitado la Quinta de Olivos en plena cuarentena absoluta.

El martes, la actriz comenzó el programa haciendo un extenso descargo, en el cual criticó el "sistema patriarcal" que se maneja en los medios de comunicación, como así también al "machismo" con el que hablaron de ella en las redes sociales.

El miércoles, por el contrario, se retiró minutos antes del estudio de grabación y fue Marcelo Polino quien tomó la posta de Flor de equipo. Tanto él como Nancy Pazos -principalmente- hablaron de la crisis de Peña y dieron fe del malestar que cargaba, pese a intentar mostrarse con entereza.

El jueves rompió el silencio, en una nota exclusiva con Telefe Noticias: "Todos los hombres que estuvieron en la quinta, no importaron. Lo que importaron fueron las mujeres. Pero no todas las mujeres, sino las mujeres con cuerpos voluptuosos o ‘má​s sueltitas de ropa’, como dijeron algunos. Y ahí entré yo, con una embestida que no entendí”.

Actualmente, la conductora carga con una demanda penal, por haber violado el aislamiento absoluto en el 2020, para reunirse con Alberto Fernández.

"¿Por qué afronto una denuncia penal yo? ¿Ninguno de los hombres importantes que estuvieron en la quinta de Olivos en esa época (como Marcelo Tinelli o Adrián Suar, entre otros), hablando de sacar adelante la industria, tiene una denuncia penal?”, cuestionó en otra instancia.

Lo cierto es que, pese al mal trago, Florencia se reintegró al magazine este viernes y comenzó con un breve mensaje sobre su ausencia, cargado de emoción.

"Soy fuerte y divertida, pero también me pasan cosas y me atraviesan”, comenzó y agradeció el apoyo de todo su equipo.

Luego reiteró su reclamo sobre la mirada puesta sólo en las mujeres que visitaron la residencia presidencial, haciendo hincapié en que su única intención fue "hacer algo que nos ayudara a todos a salir adelante".

Advirtió, en tanto, que entiende el enojo de la gente, pero que ella también perdió a su papá y no lo pudo despedir.

Para completar, compartió el mensaje de uno de sus hijos, reconoció la contención familiar y prefirió dar vuelta la página.