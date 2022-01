Flor Peña se despidió de Flor de equipo: "Me hicieron muy feliz"

Florencia Peña anunció de forma sorpresiva que deja la conducción de su programa Flor de equipo. Si bien el ciclo es todo en un éxito en la pantalla de Telefe, la también actriz priorizaría sus proyectos actorales y su familia.

Mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram, la actriz de Casados con Hijos decidió terminar su trabajo como conductora, el cual ocupaba gran parte de su agenda, ya que le imposibilitaba llevar a cabo otros proyectos laborales.

"A fin de mes dejo Flor de equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz" indicó Peña.

Y amplió: "Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida", argumentó la conductora en sus palabras.

Un día después de su anuncio, Flor decidió hablar en su programa para la teleaudiencia que sigue el ciclo y dijo que fue muy difícil para ella la elección por lo que decidió priorizar su trabajo en teatro, cine y su familia: “Hemos hecho un éxito. Para mí es importante que sepan que me voy muy feliz. Uno no se va de los lugares mal cuando las cosas se hicieron bien”.

Luego de hablar y tras contener su emoción, fue Marcelo Polino quien logró que Florencia explotara en llanto al dedicarle emocionantes palabras: “Sos una gran amiga y una gran compañera. Todos los que estamos acá detrás y delante de cámara te amamos porque sos una gran compañera. Atenta dentro y fuera de cámara. Has hecho un éxito divino”.

"Gente talentosa hay mucha en este medio, pero gente buena, hay poca”, destacó Polino, y fue ahí cuando Peña rompió en llanto

“Yo tengo 27 años de carrera ininterrumpidos. Yo vi pasar a todos y me sobran los dedos de una mano contando la gente de fierro como vos”, dijo.

Luego, se acercó y mirándola de frente le dijo: "Te lo digo fuera de cámara, y se lo digo a tu mamá siempre que la veo, sos una persona maravillosa y una artista increíble. Cuando te veo en el escenario me emociono. En Cabaret me emocionaba como si no te conociera”, cerró su compañero de equipo.