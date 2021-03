Flor de la V subió una foto de su adolescencia: "Travesti de pura cepa"

El 2 de marzo, Florencia de la V cumplió 46 años y, diferente a lo que solemos ver en las redes de los famosos en épocas festivas, optó por hacer una reflexión sobre su transición.

En 2010, tras una serie de fallos judiciales ante una acción de amparo presentada por el equipo jurídico de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, logró cambiar legalmente su nombre de nacimiento y le fue otorgado un documento acorde a su identidad y expresión de género.

En su cuenta de Instagram compartió una foto de su adolescencia e hizo un recorrido por lo que significó encontrarse como mujer, en un ambiente de mucha discriminación.

"Por alguna razón azarosa llegaron a mis manos unas fotos que no recordaba haber visto nunca. Son de mi adolescencia, más precisamente de mi transición. Fue un golpe en el centro de mi memoria emotiva. Creía no tener imágenes de esa época, durante años busqué material y no encontraba nada", comenzó.

El recuerdo compartido por Florencia de la V.

Luego precisó que el recuerdo pertenece a "la última etapa, la más difícil, esa donde deja de ser un juego para convertirse en una realidad: la del miedo, la incertidumbre, la de las hormonas. Hasta ese momento, mis pechos aún eran de mijo (mis panchos, les decía) y la ropa de Florencia solo salía los fines de semana para volver a esconderse detrás de los cajones oscuros de una cómoda, con el temor a que alguien la descubriera", confesó.

Habló de autoprotección, en una época donde descubrirse significaba exclusión y vergüenza: "Pocos son los recuerdos lindos de ese período".

"Es increíble descubrir el alto precio que pagábamos por buscar nuestra identidad y todo lo que estaba dispuesta a perder si tomaba el camino del travestismo. No solo la familia o lxs amigxs, también la propia vida", advirtió.

Actualmente se encuentra casada con Pablo Goycochea, con quien tiene dos hijos: Isabella y Paul.

"Con el tiempo descubrí otra manera de encontrarme más acertada con lo que siento: ni mujer, ni heterosexual, ni homosexual, ni tampoco bisexual. Soy una disidente del sistema-género, mi construcción política en esta sociedad es la de travesti de pura cepa. Eso lo que soy y lo que quiero y elijo ser", planteó la actriz.

Sobre el final, lamentó la actitud de los malintencionados que siempre intentan buscar archivos suyos, principalmente de su paso por La Pelu, programa emitido por Telefe en donde era conductora. "Es más fácil cuestionar mi identidad que reconocer el episodio discriminatorio que estaba viviendo".