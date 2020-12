Fede Bal se quedó a un paso de la semifinal: la despedida y sus favoritos

Con la eliminación de Federico Bal, en MasterChef Celebrity, este lunes comienza la etapa de semifinales en el certamen más visto de la televisión argentina.

El desafío de la noche de delantales negros fue el más complejo hasta ahora, según el jurado. Los participantes debían recrear, en estética y sabor, un plato compuesto por: ricota frita con salsa fresca de remolacha y puré de habas.

Como es habitual, al comienzo del programa se enfrentaron a una sencilla prueba. La misma consistía en armar un rompecabezas y fue lograda por Leticia Siciliani, quien como recompensa pudo degustar el plato.

Sin dudas se trató de una gran ventaja, ya que la caja sorpresa no venía con receta. Y, como buena jugadora, la actriz no reveló mucho a sus compañeros, lo que generó algunos roces.

Una de las reacciones que más sorprendió, en principio, fue la de Bal, quien le dejó en claro a Germán Martitegui que no quería que el jurado lo ayudara, ya que si se iba o si se quedaba, quería que fuera por su propio mérito.

Si bien con el paso del tiempo se logró destacar con sus platos y parecía ser uno de los candidatos a la final, la decisión tomada no le jugó una buena pasada, ya que se cortó la mano, tuvo que ser asistido y perdió mucho tiempo.

Luego de su accidente, fue complicado para él volver a conectar con la cocina, pese a que sus compañeros -del balcón y los que se encontraban en competencia- lo alentaron y ayudaron.

Otro de los platos menos logrados fue el del Mono de Kapanga, quien quedó frente a frente con Fede y reflexionó: "Me estoy convirtiendo en el verdugo de mis amigos”.

“Un pibe bárbaro, vos ya le ganaste a la vida. Te quiero mucho”, le dijo el cantante al momento de saber la decisión final, a lo que Fede respondió: “Me encanta que se quede. Se lo merece”.

Al momento de despedirlo, Germán Martitegui confesó: "Nos sorprendiste muchísimas veces con tu talento y tus ganas. Te vamos a extrañar, fue una alegría tenerte acá”. Mientras que Damián destacó la calidad humana del participante: “Conozco una persona maravillosa, doy gracias a MasterChef por haberte conocido y algún día vamos a jugar a la Play juntos”.

Por último, De Santis habló de la personalidad de Bal: “Fuiste un aprendiz difícil pero está bien, porque no todos son iguales y vos tenés una personalidad que te distingue”.

“Toda mi vida me voy a acordar de estos meses, por las risas, es muy loco trabajar en algo que sos fan, creo que es la primera vez que me pasa. Ahora me voy a comer unos pochoclos y ver MasterChef hasta la final”, se despidió Federico.

Ya no queda nada, son pocos los que aún forman parte del reality. En el detrás de escena, conducido por Flor Vigna, el reciente eliminado reveló quiénes son sus candidatos al premio mayor: Claudia Villafañe, El Polaco, Vicky Xipolitakis y Belu Lucius; dejando relegadas a Sofía Pachano, Leticia Siciliani, El Mono y Analía Franchín.