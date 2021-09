A sus 62 años, Fabiana Cantilo es dueña de una de las voces femeninas más representativas del rock nacional y a lo largo de su exitosa carrera ha vendido más de seis millones de discos y este miércoles hizo una sorprendente revelación en el programa Los Mammones, que se emite por América.

La cantante de rock fue la invitada de lujo de la noche en el ciclo que conduce Jey Mammon y regaló una charla muy divertida, en la que confesó que "fui amante de Andrés Calamaro", y que hace casi nueve años que no tiene sexo.

Cuando el conductor le preguntó si le saldría de garante a Andrés Calamaro, Fabiana sacó a la luz un romance desconocido. "Ni en pedo, primero. Hace años que no me llama... ¡Llamá, Andrés", relató, y agregó: "Yo fui novia... Fui amante de Andrés".

Vale aclarar que la relación no es reciente, sino que data de su juventud. "Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mí no. Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos. Y me acuerdo, que lo pisábamos a su hermano Javier cuando salíamos a la noche, porque Andrés me sacaba, no me dejaba quedarme a dormir", reveló.

Por otra parte, la artista contó que hace tiempo se acercó al budismo y cambió muchas conductas en su vida, entre ellas, su forma de relacionarse con los hombres, motivo por el que adoptó una especia de "celibato".

"Hace ocho, casi nueve años que estoy limpia de toda sustancia. Y además, de esa otra sustancia que son los hombres. Porque como no salís más a ningún lado... Soy muy feliz así", aseguró y explicó que solo se pondría en pareja con alguien que no sea muy demandante.