Fabián Gianola podría ser detenido por presunto abuso sexual

En 2018, Fernanda Meneses presentó una denuncia penal contra Fabián Gianola, su excolega y amigo durante casi 20 años. Lo acusa de "comisión del delito de abuso sexual".

"Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros", asegura Meneses.

En ese momento, el actor se defendió alegando que la mujer "quería prensa" y desestimó todas las versiones.

La fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), requirió la declaración indagatoria del actor Fabián Gianola, y si el juzgado hace lugar al requerimiento, se pidiría la prisión preventiva de Gianola.

Según reveló el periodista Pampa Mónaco, la presentación fiscal tiene 24 fojas, donde se relata como una de las denunciantes es una conocida actriz y cinco de los hechos habrían ocurrido en un canal y una radio donde el humorista trabajaba.

Según el periodista, "En 2011, cuando esta mujer se estaba separando, 'aprovechando la vulnerabilidad emocional' de esta mujer, dice la denuncia, Fabián Gianola la sometió sexualmente. Hubo un aprovechamiento, una negativa de la mujer, hubo palabras de Gianola que no las voy a leer porque es muy gráfico", explicó.

Asimismo, Mónaco ofreció información sobre el expediente donde está sustentada los graves delitos por los que el actor deberá enfrentarse a la Justicia: "(La fiscal) en 24 hojas expone y detalle el porqué del pedido de indagatoria. Le atribuyen seis hechos distintos a Fabián Gianola, una de las denunciantes es conocida, lo ha expresado, yo prefiero no dar nombres porque es revictimizarla. De los seis hechos que se investigan, cinco de habrían hecho en un lugar que tienen que ver con el trabajo. Varios en un canal de Palermo, cuando grababan y los otros en la radio, cuando trababaja en Radio Colonia (cuando hacía el ciclo 'El Kioskito de Fabián')".

Gustavo D´Elía, abogado elegido por las denunciantes, aseguró que habría más mujeres que podrían dar testimonio pero no lo hacen por miedo. "Muchas temen quedarse sin trabajo en el medio o tener consecuencias peores".

Luego de la denuncia de Meneses se plegaron varias denunciantes y hubo hechos que no concluyeron en la justicia pero sí fueron parte del debate mediático, como el de la primera dama Fabiola Yáñez cuando era actriz. "Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho. No sé si mis compañeros lo percibieron porque no lo hablé con nadie pero creo que alguien se habrá dado cuenta", dijo.