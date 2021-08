Ex participante de La Voz acusó a Ricky por maltrato

Como suele suceder en la mayoría de los reality, las peleas y polémicas se adueñan del programa. En este caso, la excepción no es La Voz Argentina. El programa de Telefé ya venía siendo "bombardeado" por algunos ex participantes que sostenían que "está todo arreglado", y ahora se sumaron las fuertes declaraciones de Jéssica Amicucci.

La joven fue eliminada del certamen, no sin antes protagonizar un momento tenso al aire y otro fuera de cámaras. En primer lugar, discutió frente a las cámaras con la mendocina, Esperanza Careri, lo que terminó con la su salida del team Mau y Ricky, aunque fue "rescatada" por Montaner. En segundo término tuvo una fuerte pelea con Jacinta Sandoval, la cual según manifestó otro ex integrante del programa, terminó "a las trompadas en el estudio".

"Estoy enojada con el programa. Estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen", dijo Amicucci durante un vivo en Instagram.

Por otro lado, y como si todo esto fuera poco, la joven disparó munición gruesa contra Ricky. "Cuando me gritó sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal", sostuvo. Continuando con su relato, dijo, "No voy a seguir viviendo en Argentina. Después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado. En La Voz el trabajo y el esfuerzo no valen nada, no sirve nada en el concurso".

¿Habrá respuesta por parte del hijo de Ricardo?