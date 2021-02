Marilyn Manson fue acusado por abuso sexual a la actriz Evan Rachel Wood

La protagonista de la famosa serie televisiva Westworld es también conocida por su dedicada militancia por los derechos de las mujeres. Desde que pudo dar a conocer que había sido víctima de reiterados abusos sexuales, Wood decidió ponerle cuerpo y voz a la lucha feminista mediante la presencia en marchas y el uso de sus redes sociales.

En las últimas horas, y mediante un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz y cantante dio a conocer el nombre de quien habría abusado de ella diez años atrás.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por todo el mundo como Marilyn Manson. Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represarías, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”

Como dice el comunicado, la agresión sexual que la actriz habría sufrido por parte del músico estadounidense data de los años previos en que ambos formaron pareja (2007 a 2010). En ese entonces, ella tenía 18 años y él, 38. Además de la reciente revelación en que utiliza el nombre de pila de Marilyn Manson, Wood, de 33 años, había hablado previamente con la revista Variety sobre su rol en la militancia feminista luego de la terrible experiencia de violencia que habría sufrido a manos del controversial músico.

“Cuando empecé mi camino como activista muchas veces me pregunté por dónde empezar. Y la respuesta fue que debía dedicarme a una causa con la que tuviera experiencia directa porque sentía que iba a poder ayudar más. Por eso me dediqué a los temas de violencia doméstica y abuso sexual”.

La denuncia pública de Evan Rachel Wood no es la primera de este tipo que pesa sobre Marilyn Manson; antes, la actriz y escritora Charlyne Li lo acusó de racista y acosador en 2018. Un año antes, un miembro de su banda fue apartado por denuncias de violación.