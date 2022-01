Evan Rachel Wood contó que Marilyn Manson la violó en pleno videoclip

Una nueva y aberrante acusación contra Marilyn Manson salió a la luz a través del documental Phoenix Rising, de HBO, en el que la actriz Evan Rachel Wood reveló que el cantante la violó durante el rodaje del videoclip de la canción Heart-Shaped Glasses, en el año 2007.

"Habíamos discutido una escena de sexo simulada. Pero una vez que las cámaras estaban rodando, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca accedí a eso", manifestó Wood en el documental estrenado en el Festival de Cine de Sundance.

La actriz profundizó: "No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para no responder nunca, solo para seguir adelante. Me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer. Fui forzada a participar en un acto sexual comercial con falsos pretextos. Básicamente me violaron frente a la cámara".

La madre de Evan Rachel Wood también recuerda que escuchó a un técnico de la filmación reconocer que Marilyn Manson le dio licor de absenta a la actriz para dejarla prácticamente inconsciente para la grabación del video.

Este relato se suma a la cada vez más extensa lista de acusaciones de mujeres contra el cantante estadounidense que, hasta ahora, negó todo.