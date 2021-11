Evaluna Montaner reveló que Camilo tuvo un embarazo psicológico

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son la pareja del momento en el ambiente artístico. Se casaron en 2018 con una lujosa boda en Miami y hace poco más de un mes contaron de una forma muy especial que serán padres de su primer hijo.

La feliz noticia fue revelada en su nueva canción "Índigo", nombre que llevará el bebé, que cuenta con un tierno videoclip donde se muestra al final del mismo cómo se enteraron sus seres queridos de la dulce espera.

Mientras la cantante se muestra radiante y ansiosa por su bebito en camino, el artista acaba de ganar cuatro Latin Grammy por su exitosa carrera musical y se muestra muy emocionado en sus redes sociales.

De hecho, en su reciente publicación en Instagram escribió al respecto: "Estos 4 Latin Grammy son para Colombia que me hizo diverso, que me pintó de sonidos y de identidades que son la semilla de mis frutos, para la tribu que anda conmigo derrumbando los muros que separan los sueños de las realidades y para Índigo para que se sienta orgulloso de su papá y de sus canciones".

Así como suelen exponer su vida personal y laboral, los tortolitos sorprendieron en las últimas horas al revelar quién de los dos sintió primero los síntomas del embarazo.

"Estábamos viajando por Santiago de Compostela cuando de pronto Camilo se descompensó y causó gran preocupación a toda la familia. No enteramos que estaba embarazada porque, en España, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna… ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa”, detalló la joven en el ciclo A day in the live.

Luego, el propio Camilo manifestó: "Yo decía, 'no puede ser, no puede ser, no puede ser'. Pero fue y aquí está: baby Índigo. En inglés se llama sympathetic pregnancy y es que los síntomas de una mujer embarazada también, de alguna manera, los presenta el hombre".

Lo que padece el músico es el Síndrome de Couvade, que se presenta entre el 10% y 25% de los embarazos. Los hombres perciben de forma inconsciente los cambios en la mujer, y entonces experimentan mareos, aumento de peso, antojos, calambres, etc.