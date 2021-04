Hacer canjes de productos o servicios en redes sociales, hoy es una práctica muy común para los influencer. Las marcas buscan a los usuarios que reúnen cientos de seguidores, para así poder tener más alcance.

A algunos les va mejor que a otros haciendo este tipo de promociones y, si bien no todos lo realizan por lo económico, les da cierto prestigio entre sus pares, según la firma que los contrate.

El 2020 fue un año muy complicado para todos y, ante la falta de puestos de trabajo, hubo una gran cantidad de personas que se volcaron a los emprendimientos personales.

Diego, un joven bonaerense que reúne 35.305 seguidores en Instagram y 106.641 en Twitter, compartió capturas de pantalla en las que una emprendedora expuso a Candelaria Tinelli por recibir una de las remeras que hace y luego "borrarse", sin promocionar el regalo.

"Se hizo mandar canje con mi local y cuando llegó, se borró. No publicó nada. Le dijimos si no le gustó, lo retiramos. Nada, visto. Preferible venderlas", indicó la joven.

Y compartió capturas de pantalla del chat que tuvo con la actual pareja del cantante Coti Sorokin.

"Hablaba, respondía, likeaba hasta que llegó el canje y desapareció", contó y remató: "Se cagan en el laburo de la gente y son millonarios, es un asco".

Por último, remarcó que "ella mangueó". "Empezó a seguir, likeo la ropa y por eso le ofrecimos".

Otro antecedente

En el hilo de Twitter, otro usuario contó una experiencia similar.

"Hace 2 años le hable para que me ayudara con mi cuenta de diseños, quiso que le haga un dibujo para una canción, estuve toda una noche sin dormir haciéndolo, justo encima no tenía PC y tuve que pedir una, para que ni lo usara/ni me pagara y encima se de el tupé de ofenderme por redes".