Ernestina casi mata a Martitegui con su plato

El domingo se vivió una gala tensa en MasterChef Celebrity. Luisa Albinoni se despidió de las cocinas más famosas del país, pero lo cierto es que no todo giró en torno a su salida, debido a que otra participante tomó gran protagonismo por lo filosa que fue con el jurado.

Se trató de Ernestina Pais, una de las últimas en ingresar al certamen. Primero se incorporó en reemplazo de Joaquín Levinton y luego logró quedarse con un delantal, en una competencia especial.

Si bien el programa tuvo giros inesperados que alargó la competencia, ya se encuentra en el tramo final, por lo que la exigencia es mayor.

Paula 'Peque' Pareto, Mery Del Cerro, Luisa Albinoni, Ernestina Pais, Malena Guinzburg y Mica Viciconte se enfrentaron a una difícil prueba para seguir conservando su lugar. En primer lugar, tuvieron que cocinar un plato en tan solo 15 minutos, con la única condición de utilizar uno de los dos pescados que les dieron: corvina o pejerrey.

Fue en esa primera entrega que Pais tuvo su primer cruce con Germán Martitegui. En las imágenes se pudo observar cómo se le iba transformando la cara, al tiempo que probaba el plato, como señal de repulsión por lo que estaba comiendo.

El dueño de Tegui se puso colorado y de a poco fue escupiendo lo ingerido: “Tiene todas las escamas”, reprochó y rápidamente pidieron un vaso de agua para él.

Por su parte, el conductor, Santiago del Moro, aseveró: “Casi matás a un jurado”.

Pero esto estuvo lejos de preocupar a la concursante, quien optó por reírse del episodio: “Bueno, me quedó una espina chicos, no es tan grave”.

"No son espinas, son las escamas. Mil", la corrigió Germán y ella lanzó: "Yo las dejo. Ustedes coman el pescado, no las escamas", a lo que el dueño de Tegui replicó: "Cociná en tu casa, no acá".

Luego tuvo que enfrentar el segundo desafío, que la dejó al borde de irse. En esta ocasión, le criticaron principalmente la cocción de los vegetales que, a gusto del jurado, estaban crudos.

Mirá la reacción de Ernestina: