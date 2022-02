Encontraron muerto a un actor de 'The Walking Dead'

Tabatha Minchew, mánager de actores, informó en la mañana de este martes el fallecimiento de Moses J. Moseley, intérprete de 31 años que apareció en la serie The Walking Dead y también en la saga de películas Los juegos del hambre.

"Con el corazón encogido, en Avery Sisters Entertainment ofrecemos nuestras más sinceras y profundas condolencias a la familia y amigos de nuestro actor, Moses J. Moseley. Estamos verdaderamente entristecidos. Para los que le conocieron, era la persona más amable, dulce y generosa que jamás conocerían. Le echaremos mucho de menos", expresaron a través de las redes sociales.

Luego de una denuncia de desaparición por parte de su familia, el cuerpo sin vida de Moseley fue encontrado en un puente en Stockbridge, una ciudad perteneciente al condado de Henry, en el estado de Georgia, en Estados Unidos.

Al parecer, las investigaciones abiertas se centran en un posible suicidio y fuentes familiares han confirmado que el cuerpo del actor tenía una herida de bala.

El papel más recordado de Moses J. Moseley fue como uno de los zombies de Michonne en la popular serie postapocalíptica The Walking Dead. Además, el actor apareció en otras importantes producciones como Queen of the South, American Soul, Watchmen, y la película Los juegos del hambre: En llamas.