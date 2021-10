El conflicto comenzó el martes cuando Juan Yacuzzi, quien interpretó a Coqui en Cebollitas habló sobre la recordada serie, sus opiniones no fueron bien recibidas por parte de sus excompañeros y dejó con la boca abierta al público en general.

El actor aseguró que los productores, director y camarógrafos de la serie les gritaban y hasta algunas veces habían hecho llorar a los niños que formaban parte del elenco.

“Teníamos mucha presión y eso que yo era el más grande pero había chicos de 8 o 9 años, como Gamuza o Dalma Maradona. Se escuchaban unos gritos....o cuando nos tentábamos. Se escuchaban unas caga... a pedos terribles, innecesariamente aparte. O mismo cuando nos tentábamos y nos caga... a pedos como si hubiéramos matado a alguien. Si hoy grabaras ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más”, había explicado.

Pero, este jueves la que tomó el guante y salió al cruce fue Carmen Barbieri, una de las protagonistas adultas de la serie. El actor estuvo invitado a Mañanísima, conducido por la capocómica, y allí reafirmó sus dichos. Sin embargo, la exvedette se mostró en contra de la versión y salió al cruce: “Vamos a juicio y te lo niego hasta la muerte”.

“No entiendo, ¿sabés por qué me molesta? Porque se trata de niños, de menores y vos lo contaste de una manera como que todos te maltratábamos, o los encerrábamos o los castigábamos y para nada pasaba eso. Me encantaría hablar con Dalma Maradona y que me dijera si pasaba eso”, sumó indignada.

En respuesta a estas preguntas, ‘Coqui’ le manifestó: “En realidad pasaba eso porque pasábamos muchas horas encerrados en un cuartito, te lo puede cualquiera eso y Dalma también estaba. A los grandes los trataban de otra manera, de hecho, había una diferencia abismal cuando nosotros éramos los protagonistas. Grabábamos 20 escenas por día y si nos equivocábamos nos gritaban de una manera terrible y nos trataban para el cacheteo”.

Ante esto, el actor la interrumpió y le explicó que en realidad muchos de los chicos no compartían tantas horas de grabación con ella: “Las escenas que teníamos con vos eran pocas. Era distinto cuando estábamos todos en el vestuario, era otra historia. De hecho, el Colo (otro de los protagonistas) te puede decir que lo hicieron llorar varias veces, las horas que nos tenían encerrados en ese cuartito y no podíamos salir al bar a tomar algo”.

Luego del tenso cruce, la madre de Fede Bal se quedó sorprendida y precisó: “Me enoja porque eran menores. Estoy enojada. No se maltrataba a los chicos”.

Por otro lado, Dalma Maradona también se expresó sobre lo que sucedía en el set de grabación y respondió la duda de una seguidora sobre el presunto maltrato en la tira.

“¿Es verdad lo que dicen que en Cebollitas maltrataban a todos los chicos y a las chicas?”, le consultó a través de sus historias de Instagram.

La actriz respondió: “Yo nunca viví un maltrato. De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que otras personas”.