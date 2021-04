En imágenes, la fuerte caída que sufrió Lourdes Sánchez

Este jueves Lourdes Sánchez sufrió un accidente doméstico que la hizo pasar por tremendo susto. La bailarina resbaló y cayó por las escaleras de su casa, lo que fue captado por las cámaras de seguridad de la vivienda que comparte con Pablo "Chato" Prada.

Así lo confirmó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. "Miren el palazo que se pegó. Por suerte está bien y por eso se ríen estas desgraciadas", dijo el conductor en referencia a sus panelistas, las "angelitas", que también son ex compañeras de la bailarina.

En el mismo programa Lourdes contó que la caída se dio después de una discusión con Prada a poco de viajar a Mar del Plata. "Tuve una pequeña pelea con él por el tema del tamaño de la valija, yo le dije que iba llevar una más grande, estaba bajando para buscar una y me comí toda la escalera", relató la artista.

También contó que "no tenía calzado puesto, estaba solo con medias" y agregó que realmente se asustó porque "no paraba de caer". En ese sentido explicó que lo primero que hizo tras el accidente fue mirarse las muñecas, ya que sintió que se las había quebrado ante el dolor que sentía.

Afortunadamente fue una desgracia con suerte, con golpes que no pasaron a mayores. "Estoy sana, pero tengo moretones por todos lados", especialmente "uno tremendo en la cadera", aseguró la ex participante y también jurado del Bailando, afirmando que la sacó "barata".

Vale recordar que Sánchez fue operada hace poco tiempo de la columna, de ahí que el susto fuera mayor. De hecho, Lourdes contó que recibió un mensaje de José María Listorti, quien se acordó rápidamente de la intervención en cuanto supo la noticia. Es por eso que aclaró: "En el video parece que me di la columna con uno de los escalones, pero en realidad el golpe fue en la cadera. Me asusté mucho pero por esto que les digo, pensé que me había quebrado".

Después del accidente y ya más tranquila, la bailarina agradeció a todos los que se preocuparon y le enviaron mensajes para saber cómo estaba.