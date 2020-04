Emily Ratajkowski, sacudió las redes sociales al mostrar una foto de ella junto a su esposo Sebastian Bear-McClard, ambos desnudos y dentro en un baño.

La modelo británica tiene casi 26 millones de seguidores en Instagram, que “ardieron” con la imagen que ella posteó y en la que se la puede ver despojada de ropa y a su marido intentado tapar estratégicamente las partes íntimas de ella.

La imagen recaudó alrededor de dos millones y medio de Likes pero el detalle a tener en cuenta, es que la foto de Emrata, no es actual. “Esta no es la forma en la que luce nuestra cuarentena (estamos casi siempre con ropa holgada y cómoda), pero como posteé esto en mi preguntas y respuestas (de Instagram), ¿por qué no hacerlo aquí? Esta imagen fue tomada casi seis meses antes de casarnos, en el verano de 2018", aclaró ella en su posteo para todos aquellos que se aprestaban a criticarla por la recomendación de mantener el distanciamiento social.

Emily es una defensora de los derechos de la mujer y del desnudo femenino. Además, es la “reina de la insinuación”, ya que muchas de las postales en las que luce su cuerpo “como Dios la trajo al mundo”, se encuentran tamizadas por poses, luces, objetos, etc que la cubren inteligentemente por lo que las fotos no caben en los parámetros de la censura de la popular red social que ella más utiliza, Instagram a la vez que busca que tengan un marcado sentido artístico de la desnudez.

La foto de Emily Ratajkowski, cosechó elogios de famosos como las modelos Bella Hadid, Hailey Baldwin, Rose Bertram, Shanina Shaik, Duckie Thot y hasta de Selena Gomez, entre otras y otros.