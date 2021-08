Eliminaron a dos participantes del team Lali: quiénes pasaron de ronda

El miércoles arrancaron los playoffs en La Voz Argentina, etapa en la cual dos participantes de cada equipo quedan eliminados en la misma noche.

El team que abrió esta fase fue el de Lali. La transmisión arrancó con un espectáculo protagonizado por la coach, quien cantó la canción Soy, junto a los ocho participantes del equipo.

Al igual que en los knockouts, Lali contó con el apoyo de un reconocido cantante, que en este caso fue Abel Pintos.

La primera en subirse al escenario fue Margarita, quien cantó Rezo por vos, de Charly García y Luis Alberto Spinetta.

Luego fue el turno de Azul, que brindó una hipnotizante versión de Holding out for a hero. Seguido a ella, Paula la rompió con That's life y se destacó como la mejor de la noche.

En cuarto lugar, 'Hacha' presentó una versión reggae de La bestia pop.

La quinta en cantar fue la mendocina Esperanza Careri, oriunda de San Martín, que desde las audiciones a ciegas logró postularse como una de las favoritas del certamen. En principio, formó parte del equipo Mau y Ricky, pero en los KO fue robada por Lali.

Franco fue el próximo y cantó Cae el sol, de Airbag. De manera continua fue el turno de Nicolás, que llenó el estudio de energía con su interpretación del clásico New Sensation.

Por último, Santiago Borda se atrevió a entonar Tormento, de Mon Laferte, y emocionó a todos.

Si bien el nivel fue parejo, Lali dejó afuera de su team a Franco y a 'Hacha'. De esta forma, Margarita, Azul, Paula, Esperanza, Nicolás y Santiago lograron meterse en los octavos de final, es decir, en los shows en vivo.