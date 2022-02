La cantante y actriz argentina de 30 años, Lali Espósito se encuentra actualmente en España llevando adelante diversos compromisos laborales.

En plena promoción de su reciente clip y tema musical, ‘Diva’, la ex Casi Ángeles estuvo en un programa llamado El Hormiguero (Antena 3) y contó una particular anécdota hilarante que involucra al crack futbolístico y capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

La ‘perlita’ entre Lali y Messi que nadie imaginó

En un momento de la entrevista, Lali habló de sus redes sociales y la exposición en las mismas, pero dio la nota al contar una reciente anécdota vinculada con material íntimo suyo en las redes y el popular rosarino.

Espósito detalló que tiene a Lionel Messi en los denominados ‘Mejores amigos’ de Instagram y que estos, a diferencia de todos los demás followers de esa red social, pueden ver un contenido diferenciado, “exclusivo”.

La exSky Rojo contó que se avergonzó al notar que La pulga había visto un material que ella, justamente, cargó en esa modalidad de visualización de Instagram: “Me pasó algo tremendo. Estoy exagerando pero para mi fue un poco fuerte. ¿Vieron que en Instagram tenemos la opción de ‘Mejores amigos’ en las historias? Tenés contenido que ve todo el mundo y otro que ve la gente que vos elegís que vea”, explicó Lali que tiene millones de seguidores en esa red social.

Y prosiguió: “Yo tengo ‘Mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo ‘entre 10 millones de personas no quiero ofender a nadie, ni que nadie diga ¿qué le pasa a esta loca?’”. “Entonces subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi”, contó con asombro Espósito.

“Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con mis amigos, gritando”, dijo la actriz y cantante sobre su estado y la consecuencia que pudo haber traído la visualización de ese material en el astro argentino.

¿Lali estaba borracha?

La pregunta clave que en ese momento le hizo el conductor del programa en el que Lali Espósito contó la anécdota, tuvo que ver con que confesara si ella estaba ebria al momento de grabar el material que la avergonzó un poco: “No iba pedo pero parece que voy pedo todo el rato”, aseguró la cantante de Boomerang.

Fotograma del clip 'Diva' de Lali

El mensaje de Espósito para Messi

Luego de la explicación en la entrevista, Lali posó su mirada en la cámara y aprovechó para disculparse con Messi: “Leo te juro que yo no soy así todo el rato, te quiero”.

Después, dejó en claro que ella había sumado al futbolista a la sección de “Mejores amigos”: “Yo lo agregué porque dije ‘¿cómo no voy a tener en mejores amigos a mi compatriota y número uno del mundo?’”. Para concluir, volvió a dirigirse al delantero: “Leo, si pensás que no estoy bien: tenés razón, pero no me dejes de seguir”.