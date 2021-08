El tierno mensaje de Lio Messi para Antonela

Luego de la triste y sorpresiva salida de Lionel Messi del Barcelona, el astro argentino fue presentado en el París Saint Germain (PSG) y dedicó hermosas palabras de reconocimiento hacia su esposa Antonela Roccuzzo.

"Antonela me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó, estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familIa y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona", indicó el rosarino en diálogo con ESPN en París.

Lio aseguró que fue muy "traumático el momento que le tocó vivir" y que todavía no ha podido superar "la etapa anterior", aunque admitió que está "muy ilusionado" por todo lo que está viviendo.

El argentino vivió por primera vez en su carrera una presentación oficial y pudo sentir muy de cerca el cariño. En ese sentido, indicó que "esta nueva etapa la vive con mucha ilusión", ya que tendrá varios compatriotas como compañeros además de ser dirigido por Mauricio Pochettino.

"Hablé con fideo (Di María), con Lea (Paredes) y Ney, vi un poco de París, algo de la Torre Eiffel. Llego a un club donde tengo amigos, eso hace que toda la adaptación sea más sencilla. Es un plantel formado para ganar, quiero ganar otra Champions y sería extraordinario para el club lograrla por primera vez", resaltó Messi.

En sus declaraciones Messi confirmó que este jueves realizará su primer entrenamiento con el plantel del PSG y que Antonela junto a los tres hijos del matrimonio -Thiago, Mateo y Ciro- regresará unos días a Barcelona para organizar los detalles de su mudanza a la capital de Francia.

"Mañana empiezo a entrenar y mi familia regresará a Barcelona para terminar de acomodar todo, no sé cuando empezaré a jugar, tengo que ponerme bien físicamente y luego arrancaré", concluyó Messi en un día histórico, uno más en su extraordinaria carrera.