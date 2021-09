El tenso cruce entre Mercedes Ninci y Javier Milei

Anoche, en el programa "Debo Decir" que se emite por América TV y es conducido por Luis Novaresio, se dio un inesperado cruce entre Javier Milei y Mercedes Ninci.

Todo comenzó cuando el economista presentó cuál era su plan para sacar adelante al país y aseguró que donará su sueldo, pero la reconocida periodista política opinó al respecto: "Hay algunas cosas que me parecen un poco delirante como el tema del Banco Central. Me parece difícil".

En ese momento terció el conductor del ciclo para meter cizaña como quien busca el conflicto, tergiversando la frase que llamaba delirante a una idea de Milei, y azuzando con la chicana: "te dijo delirante".

"Yo no estudié economía como vos, pero me parece algo delirante", continuó la cronista bajándole el precio a su comentario inicial. El candidato liberal, aprovechó la sinceridad de la periodista para arremeter, "me parece muy fuerte decir delirante si no estudiaste economía".

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. La cordobesa volvió a tomar la palabra, "Si, pero ¿sabés cuanta calle tengo?. Ojalá los que hayan estudiado economía tengan los 30 años de calle que tengo yo", sentenció.

"Está bien, pero para decir que algo es delirante, al menos tendrías que tener la formación. Te digo, soy profesor de "Teoría monetaria I y II", por concurso y doy charlas 'a nivel mundial', entonces para decir 'delirante' es un poco fuerte", respondió Javier Milei.