El polémico insulto de Feinmann al referirse al lenguaje inclusivo

Eduardo Feinmann volvió a sembrar la polémica al referirse de manera despectiva hacia quienes utilizan el lenguaje inclusivo. Este lunes, al término de su primer día al frente del programa 'Alguien tiene que decirlo', el conductor habló con Jorge Lanata, quien iniciaba una nueva edición de 'Lanata sin Filtro', también en Radio Mitre.

Entre otros temas, los periodistas se refirieron por un momento al asunto relacionado a la lengua y la inclusión social. "Yo detesto el lenguaje inclusivo. La única cosa positiva es que sirve para darse cuenta automáticamente de quién es un pelotudo" sentenció al aire Feinmann. El presentador de 'Periodismo Para Todos', por su parte, apoyó la calificación de su colega.

“Ellos creen que el idioma va de arriba abajo, y es al revés. Esto pasa también con la ideología", reflexionó. "Creen que podés terminar por decreto con la inflación. Tienen mucha confianza en que cuatro tipos arriba en la cúpula pueden manejar lo que millones hacemos abajo. Y no es así, al menos en una democracia”.

A continuación, se refirió a la postura del Gobierno con respecto al lenguaje inclusivo: “Es ridículo que lo quieran imponer desde el Estado”, a lo que Lanata acotó que “la RAE está en contra y en Francia se discutió en algún momento y no pasó nada”. En el mismo sentido, señaló que "el lenguaje inclusivo funciona solamente en español y en algún otro idioma". "En inglés es muy difícil y en francés es un quilombo. Me parece que lo que hay que hacer es incluir, no hablar”, planteó.

En ese sentido, ambos periodistas sugirieron que otras formas de inclusión como el lenguaje de señas, incentivos de acceso al mercado laboral para personas con discapacidad o construcción de rampas deberían ser prioritarias. “Yo tuve problemas de movilidad y es un lío encontrar una rampa. Las veredas son un desastre y no podés pasar. Eso sería incluir, pero nada de eso pasa”, advirtió Lanata.