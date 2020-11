El mundo a mis pies, la nueva canción de La Beriso para Maradona

La conmoción por el fallecimiento de Diego Armando Maradona continúan y las muestras de cariño se replican en el mundo entero,no solo el ambiente deportivo le rinde tributo al astro del fútbol sino también de la música, política, farándula, y la sociedad en general.

La banda de rock La Beriso le dedicó a Diego una nueva canción que se titula "El mundo a mis pies" comienza: "Venime a buscar cuando ya no me tengas más, vení por mi amor cuando no te lo pueda dar. El mundo tengo a mis pies, no lloren por mi esta vez, las flores marchitas cuando no las puedo ver".

La canción, que ya tiene casi 300 mil reproducciones fue subida hace pocas horas al canal de Youtube de La Beriso con el mensaje: "Un pequeño homenaje al más grande del mundo".

En el vídeo se lo ve a Rolando Sartorio, cantante y líder de la banda interpretando el tema con una guitarra mientras de fondo se recrean imágenes de momentos incónicos del ídolo del fútbol.

"Perdón que me retire, y que lo hice sin avisar. Les compartí mi vida y mi soledad", reza el estribillo de la canción que según su compositor fue creada y grabado en apenas dos días.

"El diablo se puso de amigo y no lo supe echar, los Ángeles que me hablaron no pude escuchar, o soy el mismo campeón que tantas lagrimas robó, no se olviden que soy la mano de Dios” dice en otra parte de la canción.

Letra completa de la canción "El mundo a mis pies"

Venime a buscar cuando ya no me tengas más

Vení por mi amor cuando no te lo pueda dar

El mundo tengo a mis pies, no lloren por mí esta vez

Las flores marchitan cuando no las puedo ver.

La magia es el truco que me convirtió en el rey

Tu felicidad pasaba sobre mi piel

Derecho siempre al hablar

Tan zurdo siempre al pegar

La vida es redonda y nunca se manchará

Perdón que me retire y que lo hice sin avisar

Les compartí mi vida y mi soledad

Si algo me gustaba era festejar

Vivir todas mis vidas y algunas más

Mis piernas cortaron y pude andar

Con más tiempo pude bailar

Amigo me despido, es tiempo de descansar.

El diablo se puso de amigo y no lo supe echar

Los Ángeles que me hablaron no pude escuchar

Yo soy el mismo campeón que tantas lagrimas robó

No se olviden que soy “la mano de Dios”.

Perdón que me retire y que lo haga sin avisar

Les compartí mi vida y mi soledad...

Perdón que me retire y que lo haga sin avisar

Les compartí mi vida y mi soledad...