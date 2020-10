El mensaje de apoyo y cariño de Belu Lucius a Vicky Xipolitakis

La influencer Belu Lucius compartió este martes un lindo mensaje de apoyo a su compañera de MasterChef Celebrity, Victoria Xipolitakis, quien la está rompiendo en el programa.

"Creo que Vicky está sorprendiendo a todos. Cada día que pasa hace un plato mejor!! Ayer dijo: “Nunca hablaron tan bien de mi” y me puso triste. La estoy conociendo personalmente y es puro (amor) espero que ustedes también puedan verlo!", escribió en su cuenta de Twitter.

Este mensaje llegó luego de que, en el programa del lunes, los participantes enfrentaran el desafío en duplas, y Vicky eligiera a Belu como compañera.

"No sé si por estrategia, sino que por diversión, que es lo que más me importa a mí, y me cae re bien a mí, elijo a Belu", dijo la griega al seleccionar a su compañera, por tener el beneficio de ser la última ganadora, y luego armar el resto de las parejas.

Lo cierto es que desde el inicio del programa que lidera la audiencia, Vicky se convirtió en la gran revolución y esto la motiva a subir cada vez más su propia vara.

“No puede ser que nunca hayas hecho esto”, le dijo Germán Martitegui y después aseguró que “escapa a mi comprensión cómo ese postre puede estar tan rico”.

Por su parte, Damián Betular, también coincidió y confesó: “Nunca entiendo bien qué estás haciendo, pero lo lográs. Hay una sintonía de sabores, está bien de azúcar, el crocante del crumble está”.

Mientras que Donato De Santis sin tantos rodeos y a los gritos, felicitó a la rubia: “¡Vicky hiciste un postre espectacular!”.