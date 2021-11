Después de los días agitados para Wanda Nara y Mauro Icardi comienza a aparecer un poco de tranquilidad en la pareja. O, al menos, eso es lo que quieren mostrar a través de sus redes sociales. La rubia y el delantero del PSG aprovecharon la doble fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de fútbol de Qatar 2022 para relajarse y tomarse unos días para reafirmar su 'amor'.

Y así fue cómo se subieron e un avión privado para dirigirse a Dubai, una ciudad en la que ya se los vio en más de una oportunidad. Lo que todavía no está bien claro es si ese es el destino final o el comienzo de un trip más extenso (se habló de las Islas Maldivas, donde ya también estuvieron).

La que dio la noticia fue la mismísima Wanda, quien en sus redes sociales mostró todos los detalles del avión mega vip con un toque bien argentino. En sus historias de Instagram, la Nara mayor quiso saber y les preguntó a sus seguidores cuál era su bebida favorita a la hora de viajar: "¿Mate o champagne?".

La rubia también mostró detalles de mucho glamour de su avión, del que despegó del aeropuerto Charles de Gaulle, en París. Todo esto se dio cuando empezaron a 'bajarse las espumas' del affaire de su marido, Mauro Icardi, con la China Suárez.

Si bien no confirmó cuánto tiempo estará allí, se especula con que no será más de una semana ya que el 18 de noviembre Susana Giménez llega a París para grabar un especial de tres días en los que recorrerán la ciudad y también tendrán una entrevista íntima: será la primera que la empresaria brindará en televisión desde que surgió el escándalo.

En tanto, en las últimas horas se dio a conocer una discusión que Wanda e Icardi habrían tenido adelante de testigos. “Hubo un pase de factura de Icardi hacia Wanda”, contó Evelyn Von Brocke en Intrusos y reprodujo las palabras que el jugador del PSG le habría dicho a su esposa haciéndole un reclamo del pasado, en referencia a su separación con Maxi López, el padre de sus tres hijos mayores, con quien terminó su relación en noviembre de 2013.

“¡Dejate de jorobar! Yo te banqué con Maxi López en todo el escándalo y ahí estuve firme. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta”, le habría dicho el deportista a su esposa, a quien también le reprochó que haya realizado declaraciones públicas. Si bien ella no habló de manera directa, se comunicó con Yanina Latorre, quien por estos días se convirtió en su suerte de portavoz.