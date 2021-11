Wanda Nara y Mauro Icardi decidieron volver a darle una oportunidad a su relación de ocho años. La pareja, que estuvo al borde del divorcio tras conocerse el affaire del futbolista con la China Suárez, compartió cuatro días a puro amor en las playas de Dubai, en búsqueda de una pequeña luna de miel para recomponer la relación tras el escándalo.

El fin de semana, Mauro Icardi le había dedicado mensajes con mucho amor a Wanda Nara: "Juntos podemos conseguir lo que separados solo habríamos soñado", destacaba el futbolista del PSG en una selfie juntos. El domingo, el delantero volvió a reflejar sus sentimientos hacia su mujer y madre de sus hijas Francesca e Isabella, con un romántico posteo: "La mujer de mi vida", expresó.

Lo cierto es que en su cuenta de Instagram, Wanda subió luego un fuerte mensaje: "Yo soy ese tatuaje papi que no se borra", expresó con el emoji de un fuego y un videito.

Desde las redes sociales, la pareja sigue dando que hablar. En las últimas horas, Wanda Nara compartió un romántico mensaje dedicado a su marido, que había subido él a su muro: "Daría mi vida por vos", en una imagen de los dos en el auto y con la Torre Eiffel de fondo.

No obstante, la cuenta de Instagram Chusmeteando1 detectó un picante like que le dio Wanda a una reflexión sobre las infidelidades. "La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo", reza el post que avaló la rubia.