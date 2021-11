El escándalo entre Eugenia China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara sumó varios protagonistas desde que se hizo pública la noticia de que la actriz viajó desde Madrid hasta París para encontrarse en un hotel con el futbolista el fin de semana que la empresaria estaba en Milán con su hermana Zaira.

La primera pareja que pagó los platos rotos fue justamente la de la menor de las Nara y Jakob Von Plessen, quien fue el cómplice del encuentro. Hay quienes dicen que el matrimonio está en crisis, que él por estos días se fue a dormir a la casa del campo. Y ella, además, se mostró en las redes sociales sin su alianza.

En tanto, cuando se desató el escándalo comenzaron a surgir otros nombres de posibles futbolistas que también habrían intercambiado mensajes con la China Suárez. Por un lado, señalaron a jugadores de la Selección Argentina y también surgió el nombre de Darío Cvitanich, aunque no se precisaron detalles de algún posible encuentro entre el ex Boca y la ex Casi Ángeles. Así como tampoco la veracidad de aquellos supuestos chats.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich llevan siete años de casados y tienen dos hijas en común

Sin embargo, y ante tamaña cantidad de versiones infundadas, la actriz se vio en la obligación innecesaria de tener que llamar a Chechu Bonelli -esposa del jugador de Racing- para aclararle que dichos rumores eran falsos. La información la contó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana mientras en el ciclo que conduce Ángel de Brito analizaban los looks de los famosos invitados a la entrega de los Martín Fierro de Cable. Cuando apareció la conductora de ESPN, el periodista le preguntó a su panelista sobre la versión que indicaba que las mujeres habían mantenido una conversación en privado.

“¿Es cierto que Chechu Bonelli recibió un llamado de La China?”, indagó el conductor. “Es verdad”, respondió la esposa de Diego Latorre. “¿Para qué la llamó?”, quiso saber el también jurado de La Academia. Y la panelista detalló: “Para explicarle que no habría salido con el marido”.

Sin embargo, Yanina Latorre no supo precisar el tono de la conversación así como tampoco cuál había sido la respuesta de la modelo. “No sé”, se sinceró quien por estos días se convirtió en una suerte de vocera de Wanda Nara ya que la empresaria solo habló con ella desde que hizo público el escándalo. En tanto, el próximo 18 de noviembre llega Susana Giménez a París y grabará durante tres días un especial que se emitirá por la pantalla de Telefe y que será la primera entrevista en la que hablará de todo lo que atravesó durante el último mes.