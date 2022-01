El guiño de Wanda Nara a la actual novia de Benjamín Vicuña

No se requiere de mucho análisis para saber que entre Wanda Nara y Eugenia la 'China' Suárez las cosas no quedaron bien, luego de que estallara el Wandagate. Si bien poco se habla ya de lo ocurrido, la rubia no pierde oportunidad para demostrar su postura, como lo hizo ahora, con un guiño a favor de la actual pareja de Benjamín Vicuña.

A fines de agosto del 2021, el Suárez y Vicuña le pusieron punto final a su relación amorosa y, a pesar de que pocas explicaciones se dieron en su momento, más tarde llegaron los rumores de infidelidad.

No obstante, actualmente ambos se encuentran con nuevas parejas. El chileno blanqueó su noviazgo con Eli Sulichin, amiga de Pampita, y la actriz ahora reconoció públicamente a Armando Navareño, un empresario español a quien conoció durante sus días en Madrid.

Y quien no se quedó al margen de los nuevos vínculos, fue Wanda, quien ahora se mostró "amiga" de Sulichin, en las redes sociales.

Esta semana, por ejemplo, la esposa de Mauro Icardi subió a su Instagram una foto recostada en un sillón y, entre varios comentarios, llegó el de Eli, quien respondió con el emoji del fueguito.

Wanda aprovechó el pie y le redobló la apuesta, con una invitación a París.

Como si fuera poco, luego subió un recuerdo a sus historias, en donde se la ve con amigos en su casa de París y entre ellos figura Eli Sulichin.

Lo cierto es que hay quienes ponen en tela de juicio que realmente exista una amistad. Cercanos a Nara aseguran que sólo se trata de un poco de "púa" contra la China, quien estaría pendiente de las reacciones que genera la nueva novia de su ex.