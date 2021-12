El gesto de Paula Chaves que pone fin a su relación con la China Suárez

Paula Chaves tuvo un gesto en el que dejó por sentado de qué bando es, en el escándalo denominado 'Wandagate'. Sucede que el círculo de las modelos de alta costura se fracturó, luego de trascender que Eugenia la 'China' Suárez fue la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

En medio del conflicto amoroso, que repercutió a nivel nacional e internacional, la conductora de Bake Off —programa de pastelería emitido por Telefe— le habría enviado un mensaje a Suárez diciéndole "sos un sorete y sos una basura", por las actitudes que tuvo con el delantero del PSG.

No obstante, en una producción la ex Casi Ángeles aseguró que Paula era mala persona, una atrevida y que no entendía por qué se había metido.

La amistad entre las mediáticas surgió gracias al entorno del modelaje.

Lo cierto es que las que eran íntimas de Suárez ahora se mostraron cercanas a la pareja de Mauro Icardi. Paula Chaves, María del Cerro y Zaira Nara compartieron un spot publicitario, en el que Wanda hizo de iluminadora.

El agente de prensa Pablo Cerrutti fue el encargado de difundir el episodio en su cuenta de Instagram y enalteció a la rubia: “Así es de sencilla mi amiga Wanda Nara. Esta es la parte que pocos conocemos. Tiene mil lopas y hace de iluminadora en una acción mía de prensa. ¡Sos única, pendeja!”, destacó en el video en el que las cuatro se mostraron muy compinches.

De esta forma, quedó por sentada la postura de la esposa de Pedro Alfonso, quien le soltó la mano a la China por completo.

La única que seguiría manteniendo su vínculo con la ex de Benjamín Vicuña sería Del Cerro, con quien compartió elenco en la exitosa tira adolescente de Cris Morena.