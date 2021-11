El feroz descargo de Dalma Maradona contra el ex amigo de su papá

Los cinco hijos de Diego Maradona compartieron un comunicado en sus redes sociales el fin de semana sobre el enfrentamiento que mantienen con el ex amigo italiano del astro del fútbol, Stéfano Ceci, por el uso de la imagen de su padre.

Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando -con la aprobación de Verónica Ojeda- se sumaron al pedido de Dalma y Gianinna Maradona y aseguraron que el empresario italiano “defrauda a terceros y a la imagen de Diego”.

“En nuestro carácter de legítimos herederos de Diego Armando Maradona nos vemos obligados a dirigirnos a todos los fans alrededor del mundo de nuestro padre, así como a empresas y terceros en general con motivo de la utilización ilegítima que el señor Stefano Ceci está haciendo de la imagen y nombre de nuestro padre”, comenzó el fuerte comunicado.

Y se remarcó: “Como muchos habrán escuchado, el señor Ceci dice tener un contrato que lo habilita para hacer prácticamente lo que quiere con la imagen y nombre de nuestro padre y basado en ello están un raid de firmas de contratos con terceros, inescrupulosos, dado que está claro y a la vista que el señor Ceci no tiene los derechos, con el fin de hacerse desesperadamente de fondos”.

“Claramente nuestro padre no estaba en condiciones de decidir un hecho económico tan trascendente”, aseguraron sobre el acuerdo que firmó el italiano con Diego Maradona en agosto de 2020, meses antes de la muerte del Diez, ocurrida en noviembre del mismo año.

“El propio contrato está sujeto a la ley y jurisdicción argentina y el derecho argentino establece (...) que la persona que hubiera cedido sus derechos de imagen puede revocarlos en cualquier momento y libremente; si bien nuestro padre falleció, los titulares de dichos derechos de imagen, nombre y pseudónimos pertenecen legalmente a sus hijos”, se específico.

Y dejaron en claro su deseo de que quede sin efecto lo firmado: “Y es nuestra voluntad, la cual comunicamos y por este acto ratificamos es rescindir definitiva y totalmente dicho contrato”.

El domingo vía Twitter, Dalma Maradona lanzó dos certeros mensajes. En uno aclaró por qué no participa de los homenajes a su padre en Nápoles, Italia, donde es ídolo absoluto: "Nada me haría más feliz que poder presenciar un homenaje a mi papá en lo que fue por muchos años su casa en Italia, Napoli! Pero se está lucrando con su imagen y su nombre y eso no lo voy a permitir! Nada tienen que ver los hinchas que amaré por siempre! Los corruptos son otros!".

Y luego siguió categórica: "Nunca voy a dejar de decir lo que pienso! Eso trae consecuencias! Desde juicios hasta pelotu... opinando desde el desconocimiento absoluto! Me tienen harta! Pero sigo porque lo único que me importa es que se haga Justicia por él y que caigan todas las lacras involucradas!".