El exabrupto de Roberto Piazza tras un hecho de inseguridad

Roberto Piazza lanzó un polémico comentario racista cuando describía un hecho de inseguridad que le tocó vivir en el Microcentro porteño. El diseñador apeló a la xenofobia y encima se quiso atajar: “Al que le molesta, que se vaya al INADI o que llamen por teléfono”.

“Había un tipo parado en la esquina con una ‘caripela de moncho’, por no decir ‘negro de m…’”, sentenció el Piazza.

“Me dijo, ‘dame el celular o te chuzo’ con una púa en la mano. Crucé corriendo la avenida”, agregó y, percatándose de sus dichos racistas, se atajó: “Al que le molesta, que se vaya al INADI o que llamen por teléfono”.

“¿En dónde estoy viviendo, en la favela brasileña?”, lanzó después.

Contó, además, que al momento de salir a la calle prefiere hacerlo con custodia: “Me lleva en el auto, voy a una disco en la que estoy en un VIP, me divierto un rato con dos o tres amigas y amigos, y vuelvo a mi casa. Cierro la puerta con llave, pongo la alarma y me voy a dormir”.

“Argentina era ‘living la vida loca’, como Madrid, y ahora ni en pe… puedo conocer a alguien”, sostuvo en dialogo con Juan Etchegoyen y aseguró que Buenos Aires “se transformó en una ciudad donde vos vas por la calle en auto y, si te pueden pisar, lo van a hacer”.

“Ahora escucho: ‘No salgas a la calle porque viene cualquier grone con un cuchillo y te meten un bisturí en el cogote y te roba’. Como me dijeron el otro día, ‘si no me das el celular, te doy un puntazo’”, agregó Piazza, y aseguró: “Menos mal que no tengo hermanas ni hijas ni nada, porque estaría paranoico total y absolutamente”.