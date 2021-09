El enojo de Claudia y Gianina con la cubana que habría estado con Maradona

Hace poco menos de una semana que Mavys Álvarez salió a contar cómo fue su relación con Diego Maradona cuando vivía en Cuba y ya comenzó la polémica en torno a sus dichos. Claudia y Gianina, la hija menor del 10 no se quedaron calladas y redoblaron la puesta.

La mujer expresó e insinuó que Diego la incitaba a tomar drogas: "Tuve muchas alucinaciones. También estuve internada en el hospital porque me deshidraté. No podía ni levantarme de la cama para ir al baño", expresó. Además manifestó que el exfutbolista intentó conquistarla cuando tenía tan solo 16 años: “Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no”.

En este sentido, develó que tardó 20 años en contar lo sucedido porque le "daba miedo" y que al principio ella se negaba a consumir drogas, pero que él logró convencerla. "No le gustaba hacerlo solo e insistió mucho, mucho, mucho. Todos los días, hasta que llegó un momento en el que probé para que me dejara tranquila

Además sostuvo que durante el amorío le pidió que se hiciera una intervención quirúrgica para agrandar sus mamas, por lo que viajó a la Argentina a realizársela con la autorización de él: "Fue muy difícil la operación, porque la herida se me abrió por las locuras de Diego".

¿Qué dijo Claudia?

La exesposa del astro fallecido fines de 2020 escribió una reflexión -enigmática- en su cuenta de Instagram: "Te mereces todo lo que le hiciste a otros. Tu sabrás si eso te da miedo o felicidad" y muchos portales levantaron la noticia como que Villafañe se lo dedicaba a Álvarez.

Gianina fue la primera en manifestar que el fin de todas las personas que salen a hablar es "lastimar", y luego de expresar su enojo en cortos, pero contundentes mensajes, publicó una foto con su hijo, Benjamin Agüero, junto a una extensa carta.

Así Dalma, Gianina y Claudia muestran día a día que son inseparables.