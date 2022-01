El emotivo debut de Florencia De La V en Intrusos

Cargada de emoción, Florencia De La V dio sus primeros pasos como conductora del programa de espectáculos Intrusos, luego de la sorpresiva desvinculación de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

A modo de bienvenida, la producción del ciclo le preparó un video en el que compiló una serie de archivos en donde mostraron el estrecho vínculo que siempre se mantuvo con la comediante, de 46 años.

El audiovisual recordó desde el cambio de nombre y de sexo registral en su Documento Nacional de Identidad hasta su debut como madre, entre otros momentos.

Para acompañar tal desafío, Florencia estuvo acompañada en esta primera emisión por su esposo, el odontólogo Pablo Goycochea, y sus hijos mellizos: Paul e Isabella.

El esposo y los hijos de Florencia, presentes en su debut como conductora de Intrusos.

"Este programa atravesó mi vida entera", destacó la capocómica, que ahora tomó la posta que supo ser de Jorge Rial, durante 20 años.

Luego de estallar en lágrimas, advirtió: "No estaba preparada para este tape. Me emociona haber transitado el espectáculo en un momento difícil para nosotras, para la diversidad. Viendo para atrás me doy cuenta de cuántas puertas he abierto".

Aseguró, en tanto, que su entorno familiar notó los nervios previos a su debut, por lo que decidieron acompañarla en el estudio de grabación.

"Hoy vinieron mis hijos, me están acompañando. Son los más importante. Este es el sueño de mi vida. Los amo con todo mi corazón", les dijo Florencia, entre besos y abrazos a los menores.

Antes de tomar oficialmente las riendas del programa de 'chimentos', contó: "Ellos quisieron estar, quisieron acompañarme. No les gusta mucho las cámaras. Esta es mi vida. Para mí es un placer estar acompañándolos todas las tardes".