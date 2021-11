El durísimo comentario de Nicki Nicole sobre Maradona

Nicki Nicole, a sus 21 años, es una de las artistas con mayor proyección del género urbano. Este año, la rosarina llegó a la cima tras ser la primera argentina en presentarse en el programa de Jimmy Fallon, más el lanzado de su primer disco, pero en las últimas horas fue noticia por un comentario que hizo sobre Diego Maradona.

La trapera y creadora de hits que se escuchan en todo el mundo como 'Wapo Traketero' le brindó una nota a El País de España, en donde además de hablar de su meteórica carrera, plantó bandera al hablar con los códigos de ética de su era y sin tanto mandato implícito de generaciones anteriores.

Raquel Peláez, quién entrevistó a la rapera de 21 años, preguntó si alguna vez había sufrido un tipo de abuso sexual, que la motive a lanzar su canción titulada Venganza, que trata la violencia de género. "No viví abuso sexual o una violación, pero malos tratos yo creo que vivimos todas, todos los días. Es muy fácil hablar desde afuera y sobre todo para los hombres, que no viven lo que nosotras vivimos. Es muy fácil decir: 'Son unas exageradas, están locas, habrán hecho algo'", explicó Nicki Nicole.

Y en ese momento, la periodista española le consultó por cómo se vivió en Argentina la muerte de Maradona, y su vinculación con algunas acusaciones de violencia de género. "Cuando murió Maradona, en España hubo polémica porque, aunque nadie ponía en duda que fuera un dios del fútbol, se tocó poco el tema de que fue un maltratador. Desde aquí dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera…", dijo Peláez.

La estrella de 21 años coincidió con la entrevistadora, y soltó un polémico comentario sobre el difunto Diez. "Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan", soltó.

Y después completó: “Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta .¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”. La frase de Nicki Nicole se viralizó en las redes, generando mucho revuelo y disputas de distintos tipos.