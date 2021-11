El doloroso relato de Ana Rosenfeld tras la muerte de su marido: “No me imagino la vida sin él”

La abogada Ana Rosenfeld habló tras la muerte de su marido y contó cómo fue transitar uno de los momentos más duros sin su pareja: “No me imagino la vida sin Marcelo”

La famosa fue invitada al programa conducido por Ángel de Brito, LAM en donde expresó momentos de su intimidad y el miedo que sentía al pensar qué podría pasar si se contagiaba del coronavirus: “Durante la pandemia yo tenía la imaginación de que me iba a tocar y me cuidaba, no iba a ningún lado... Y él siempre dijo 'si yo me contagio Covid, me muero", reveló.

Luego de un viaje que realizaron juntos llegó se hizo realidad la peor noticia: él había dado positivo. Debido a que Marcelo había tenido cáncer de pulmón y era diabético, esa enfermedad fue determinante para deteriorar su salud y provocar su fallecimiento.

“Al octavo día se levantó con fiebre y empezó a saturar mal. Todavía yo estaba en el proceso de aislamiento y lo metí en un Uber contra su voluntad. Él sentía que si iba a internarse probablemente no saliera", indicó con lágrimas en sus ojos.

A pesar de que vive el momento acompañada por sus hijas y con sus seres queridos, rompió en llanto: "Lo veo a Marcelo en las fotos y para mí está, yo no puedo imaginar que no está, él lo es todo para mí...". Así una de las más exitosas abogadas del momento confesó que siente que comienza un nuevo mundo y una nueva vida.

"Hasta que ese 9 de octubre a las 5.30 de la madrugada sonó el teléfono, era del sanatorio y el médico con un inglés muy difícil me dijo 'Marcelo se acaba de ir'. Me largué en llanto, siempre tuve la ilusión de un milagro", añadió emocionada. Y cerró: "Llamé a mis hijas y les conté...".