A través de las redes sociales, el cantante de cumbia El Dipy confirmó que se pone a disposición de cualquier espacio político que lo necesite.

El Dipy confirmó que tiene interés en incursionar en la política. A través de un vídeo subido a Instagram, el artista dijo que se pone a disposición de cualquier espacio político, menos el kirchnerismo.

"Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero bueno. Pero estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación, podrido que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza", indicó en el video.

Y siguió: "A partir de este momento, me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a estos chorros".

"¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar? ¿Cómo me van a callar si nací gritando? Plata y miedo nunca tuve", expresó con indignación.

Respecto al momento de realizar el anuncio, el músico hizo referencia al asesinato de un comerciante en Ramos Mejía durante un asalto, que derivó en una marcha para reclamar por la inseguridad. "Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria", expresó El Dipy.

“Ya mismo hay que sacar a p@tadas en el 0rt0 a Espinoza de La Matanza. Fin”, había comentado ese mismo día en su cuenta de Twitter. No obstante, como luego denunció el músico, al parecer recibió mensajes intimidatorios por privado, que habrían provenido de gente de Fernando Espinoza. Aunque no publicó ningún mensaje, volvió a cargar fuerte contra él en un tuit.

Por último, ratificó su compromiso: “Cualquier partido que me necesite para sacar al peronismo de mi partido, La Matanza, ahí voy a estar. Gratis, sin cobrar ni un peso, porque lo hago por mi pueblo y por mi patria. No lo hago para llenarme los bolsillos”.