Carolina Pampita Ardohain hizo todo lo posible para que el escándalo entre la China Suárez con Wanda Nara no la salpicara. La mediática estuvo al borde de la separación luego de descubrir que Mauro Icardi se escribía con la ex Casi ángeles y la tildó de zorra, además de acusarla de “cargarse otra familia”.

La modelo armó un plan de emergencia para que los periodistas no la buscaran y acordó con la producción de su programa de NET que lunes, martes y miércoles se emitiera un compilado de emisiones viejas. Sin embargo, no pudo zafar de La Academia, donde puso cara de pocos amigos cuando Ángel De Brito y Marcelo Tinelli conversaron sobre el tema.

A mediados de agosto, Pampita se sintió entre la espada y la pared cuando le consultaron si prefería a Lionel Messi o a Mauro Icardi para una noche de amor. Pícara en su respuesta, y sin jugársela por ninguno -sabiendo que de todas formas sus declaraciones iban a ser noticia-, la esposa de Roberto García Moritán no quiso responder por alguno en particular. “¿No se puede estar con los dos?”, retrucó entre risas y provocando la misma reacción en sus compañeros. “No puedo rechazar a ninguno porque no quiero que se sienta mal el que le dije que no”, justificó en su respuesta.

Tras un análisis exhaustivo, tanto ella como sus panelistas llegaron a la conclusión de que si bien ambos tienen estilos muy diferentes, son hombres que marcan tendencia.